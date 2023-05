Hungria bloqueia fundos europeus para armas à Ucrânia

436

A Hungria bloqueou a liberação de mais 500 milhões de euros (2,6 bilhões de reais na cotação atual) de fundos da União Europeia (UE) para pagar por armas para a Ucrânia, devido à inclusão de um de seus bancos em uma lista negativa do governo ucraniano - disseram diferentes fontes nesta quarta-feira (17).



O ministro húngaro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, disse hoje que Budapeste adiará o desembolso até que a Ucrânia remova o banco OTP de uma lista negativa de empresas que operam na Rússia.



O funcionário acrescentou que a Hungria também pode bloquear uma nova rodada de sanções pela guerra e os planos de impor restrições à exportação de oito empresas chinesas.



Os países da UE já liberaram em torno de 5,6 bilhões de euros (29,8 bilhões de reais na cotação atual) em fundos comuns para financiar armas para a Ucrânia. Isso significa que a maior parte dos quase oito bilhões de euros (42,6 bilhões de reais) atualmente destinados ao Fundo Europeu para a Paz (EPF, na sigla em inglês) já foi destinada à Ucrânia.



Recentemente, os Estados do bloco chegaram a um acordo sobre um plano destinado a enviar um milhão de projéteis de artilharia para a Ucrânia no próximo ano.



Vários diplomatas europeus confirmaram, nesta quarta-feira, que a Hungria paralisou o novo lote de fundos reservados para reembolsar os países da UE pelo custo das armas enviadas para Kiev.



A intenção dos diplomatas era tentar fechar um acordo para a reunião de ministros das Relações Exteriores, em Bruxelas, na segunda-feira.



O debate sobre o financiamento ocorre no momento em que a Ucrânia pede, desesperadamente, mais armas para suas forças, enquanto se prepara para uma contraofensiva no terreno.