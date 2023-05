Ministro britânico afirma que cabe aos EUA autorizar entrega de caças F-16 à Ucrânia

436

A decisão de entregar caças F-16 à Ucrânia corresponde à Casa Branca, disseram os ministros da Defesa do Reino Unido e da Alemanha nesta quarta-feira (17), um dia depois de Londres anunciar uma "coalizão" para fornecer esses dispositivos a Kiev.



"Cabe à Casa Branca decidir se quer entregar essa tecnologia", disse o ministro britânico Ben Wallace após se encontrar com seu homólogo alemão, Boris Pistorius, em Berlim.



"Cabe à Casa Branca (...) decidir se os caças F-16 podem ser entregues", acrescentou o ministro alemão.



Na terça-feira, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o seu homólogo holandês, Mark Rutte, concordaram em trabalhar na formação de uma "coalizão" internacional que facilite a entrega desses caças à Ucrânia, para ajudá-la a combater a invasão russa.



Os dois líderes, que se reuniram à margem da cúpula do Conselho da Europa na Islândia, "concordaram em trabalhar juntos para construir uma coalizão internacional para assegurar as capacidades aéreas de combate da Ucrânia (...), desde o treinamento até a entrega de aviões F-16", disse Downing Street em nota.



No entanto, Wallace destacou que seu país não possui caças F-16, nem pensa em enviar aviões de sua frota Typhoon. Claro, "podemos treinar outros que estejam dispostos" a entregar seus F-16, disse ele.



Pistorius também disse que a Alemanha não pode "desempenhar um papel ativo" nessa aliança, porque "não temos capacidade de treinamento, nem habilidades, nem aparato".



Zelensky pede há meses a seus aliados ocidentais a entrega de aviões que permitam às forças ucranianas repelir a invasão russa com mais eficácia.



Na segunda-feira, o presidente ucraniano reiterou seu apelo por uma "coalizão de aviões" em Londres, dizendo estar "otimista" sobre a questão.