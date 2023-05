Líder norte-coreano inspeciona primeiro satélite espião (imprensa estatal)

436

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, inspecionou o primeiro satélite espião de seu país e aprovou um "um plano de ação futura" para o uso do mesmo, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (17).



Kim se reuniu na véspera com o Comitê Preparatório Não Permanente de Lançamento Satelital, antes de vistoriar o satélite, reportou a agência oficial KCNA.



No mês passado, Kim informou que a construção do satélite havia sido concluída e autorizou o lançamento do mesmo.



Nesta terça-feira, "após se informar detalhadamente sobre o trabalho do comitê, Kim inspecionou o satélite de reconhecimento militar nº 1, que está pronto para ser usado, após ser submetido a uma revisão final e prova de ambiente espacial", informou a KCNA. Posteriormente, o líder norte-coreano "aprovou o plano de ação futura do comitê preparatório".



O desenvolvimento de um satélite de reconhecimento militar é um dos principais projetos de defesa propostos por Kim em 2021. A Coreia do Norte declarou-se no ano passado uma potência nuclear "irreversível".



"Como os satélites de reconhecimento norte-coreanos são um fator importante em um possível ataque nuclear preventivo, eles representam uma ameaça significativa para o Sul", ressaltou em abril à AFP Yang Moon-jim, presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, em Seul.