O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reduzirá parte importante de sua viagem à Ásia esta semana e retornará a Washington no domingo (21) para seguir negociando com os republicanos para evitar um default, segundo duas fontes com conhecimento de sua agenda.



O presidente americano cancelou as visitas a Austrália e Papua-Nova Guiné, mas ainda tem a intenção de comparecer à próxima reunião do G7 no Japão, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato.