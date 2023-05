Em novo vídeo, CIA pede a russos que divulguem a 'verdade'

A Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos intensificou os esforços para convencer os russos a vazar os segredos de seu país, com a publicação de um vídeo no Telegram direcionado às pessoas frustradas com a situação sob o governo de Vladimir Putin.



O vídeo com tom emocional sugere que as pessoas podem agir para melhorar o cenário do país: fornecendo informações à CIA e continuando como russos patriotas.



O vídeo apresenta instruções para o uso de um navegador Tor e o acesso à 'deep web', além de ferramentas de criptografia que, segundo a CIA, asseguram a proteção do envolvido.



"A CIA quer saber a verdade sobre a Rússia. E estamos procurando pessoas confiáveis que possam dizer esta verdade", escreveu a agência.



A agência afirma ainda que espera ser procurada por funcionários do serviço de inteligência, da diplomacia, ciência e tecnologia, entre outros setores, e que está interessada em todo tipo de informação, incluindo política e econômica.



Uma fonte da agência disse à AFP que agora a CIA está concentrada no Telegram porque a plataforma é o principal meio russo para divulgar e receber notícias, da política até a guerra na Ucrânia.



"Nosso objetivo é fornecer os recursos mais seguros possíveis para que as pessoas entrem em contato", disse o funcionário que pediu anonimato.



A fonte destacou que o governo dos Estados Unidos não pretende provocar uma revolta ou uma mudança de regime, e sim que que alguns russos possam considerar a medida como uma maneira de ajudar o país a seguir adiante.



O funcionário disse que uma abordagem similar em outras redes sociais, a maioria bloqueadas atualmente na Rússia, apresentou resultados.



"Entre em contato conosco", pediu a CIA. "Talvez as pessoas ao seu redor não queiram a verdade. Nós queremos".