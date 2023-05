Presidente da Suprema Corte da Ucrânia é preso por corrupção

O presidente da Suprema Corte da Ucrânia, Vsevolod Kniazev, foi detido como parte de uma investigação sobre um caso de suborno de US$ 2,7 milhões (R$ 13,2 milhões na cotação atual), anunciou uma autoridade da luta contra a corrupção nesta terça-feira (16).



"O chefe da Suprema Corte foi preso", declarou um alto funcionário, Oleksander Klimenko, líder dos esforços governamentais contra a corrupção, em Kiev, durante uma coletiva de imprensa.



"Este é o maior caso" a afetar o Judiciário, declarou o chefe do gabinete nacional anticorrupção, Serguéi Krivonos.



De acordo com responsáveis pela luta contra a corrupção, o bilionário ucraniano Kostiantin Jevago - que a Ucrânia tenta extraditar da França - concordou com um escritório de advogados em pagar um suborno de US$ 2,7 milhões (R$ 13,2 milhões) à Suprema Corte.



Com uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão (R$ 6,8 bilhões na cotação atual), Jevago é a quinta pessoa mais rica da Ucrânia.



Dono do grupo de mineração Ferrexpo, este ex-deputado está há vários anos na lista de pessoas procuradas pela Justiça ucraniana por "crimes financeiros".



Ele é acusado de desviar US$ 113 milhões (R$ 554,7 milhões) de seu banco Finance and Credit Bank, que faliu em 2015.



Kniazev foi preso na França em dezembro de 2022 e solto sob controle judicial no mês seguinte.



A luta contra a corrupção, mal típico na Ucrânia, é uma das condições para a adesão à União Europeia (UE).