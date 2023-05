Síria participa de sua primeira reunião da Liga Árabe em mais de dez anos

A Síria encerrou mais de uma década de isolamento diplomático com a participação dos seus líderes nesta segunda-feira (15) em uma sessão preparatória da Liga Árabe, devido à cúpula que acontece nesta sexta-feira na Arábia Saudita.



"Dou as boas-vindas à República Árabe da Síria à Liga dos Estados Árabes", disse o ministro saudita das Finanças, Mohammed Al Jadaan, durante uma reunião em Jidá transmitida ao vivo pela emissora pública Al Ekhbariya.



É a primeira vez que autoridades sírias participam de uma reunião da Liga Árabe desde novembro de 2011.



A organização pan-árabe suspendeu então o regime do presidente Bashar Al Asad pela repressão de uma onda de protestos que degenerou em uma guerra com mais de 500 mil mortos e milhões de refugiados.



A Liga readmitiu a Síria em 7 de maio, em um contexto regional de aproximação diplomática.



O príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, convidou em 10 de maio o presidente sírio para a cúpula anual que acontecerá na sexta-feira em Jidá, às margens do mar Vermelho, sua primeira participação desde a cúpula de 2010 na Líbia.



O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, afirmou nesta segunda-feira (15) que o retorno da Síria poderia reacender "o princípio da solidariedade árabe".



Mas "a atmosfera positiva" gerada pelo fim de algumas disputas "não deve nos distrair da realidade que a região árabe vem testemunhando há anos, ou seja, o acúmulo e a sucessão de graves desafios", acrescentou.