Irã executa cinco homens por tráfico de drogas

Cinco homens foram executados nesta segunda-feira (15) no sul do Irã, depois que foram declarados culpados de narcotráfico.



"Cinco criminosos e traficantes de drogas foram enforcados nas penitenciárias de Bandar Abbas e Minab, na província de Hormozgan", anunciou o secretário da Autoridade Judicial da província, Mojtaba Ghahramani, de acordo com o site Mizan Online.



Há alguns dias, três homens acusados de integrar um cartel de distribuição de cocaína também foram executados.



Estes enforcamentos e os de dois homens por blasfêmia e de um dissidente iraniano-sueco condenado por liderar um grupo separatista foram criticados por Washington e ONGs de direitos humanos.



O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, denunciou o "número espantosamente alto" de execuções este ano no Irã, que supera a média de 10 por semana.



Desde o início do ano, ao menos 209 pessoas foram executadas, principalmente por crimes relacionados com as drogas, segundo a ONU, que destaca que o número real pode ser ainda maior.