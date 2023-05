Enfermeiro é condenado pelo assassinato de dois pacientes na Alemanha

Um enfermeiro de 27 anos foi condenado nesta segunda-feira (15) à prisão perpétua em Munique (sul da Alemanha) pelo assassinato de dois pacientes e por tentar matar outros seis.



O profissional de saúde trabalhava principalmente nas salas de emergência de um hospital de Munique para onde os pacientes eram transferidos após uma operação.



Ele foi considerado culpado de injetar coquetéis de medicamentos sem receita em vários pacientes. Dois deles, de 80 e 87 anos, morreram após ficarem em coma por vários dias devido às injeções.



Segundo o tribunal, ele também foi considerado culpado de seis tentativas de homicídio.



Um auxiliar de enfermagem alertou a direção do hospital ao notar a piora repentina dos pacientes. Os exames de sangue mostraram que eles receberam uma overdose de medicamentos que não haviam sido prescritos.



O enfermeiro teria agido assim para ficar "tranquilo" e poder checar seu celular. Além disso, ele costumava ficar bêbado durante o horário de trabalho ou indisposto após ter ingerido álcool no dia anterior.



"Como eu estava bêbado, só tinha uma opção: silenciá-los", explicou o homem durante a audiência, informou o semanário Der Spiegel.



Nos últimos anos, casos semelhantes ocorreram na Alemanha.



Em 2019, Niels Högel, ex-enfermeiro com transtorno de personalidade narcisista, segundo psiquiatras, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de pelo menos 85 pacientes na Baixa Saxônia, no noroeste.