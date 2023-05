Operadora austríaca investiga saudações a Hitler em trem

A operadora ferroviária austríaca OeBB informou nesta segunda-feira (15) que denunciou duas pessoas que supostamente adulteraram o sistema de alto-falantes de um trem para reproduzir o que pareciam ser saudações a Hitler e discursos.



Dois outros trens foram manipulados na semana passada para transmitir uma "mistura confusa e sem sentido" de canções infantis e propagandas antigas, disse à AFP o porta-voz da OeBB, Bernhard Rieder.



O incidente de domingo, que provocou indignação pública, supostamente incluía saudações a Hitler e gravações históricas de discursos do ditador, nascido na Áustria.



Todos os três incidentes ocorreram quando os trens OeBB estavam passando pela mesma área entre a cidade de Sankt Pölten, no leste, e sua capital, Viena, acrescentou Rieder.



Os dois suspeitos foram denunciados à polícia no domingo, após serem identificados graças às gravações de segurança do trem. A OeBB se recusou a fornecer sua identidade, mas confirmou que não são funcionários.



Ambos são acusados de obter uma chave genérica e comum na Europa para acessar a estação de interfone do trem e fazer as gravações.



A Áustria, que foi "anexada" pelos nazistas ao Terceiro Reich em 1938, tem leis muito rígidas contra a negação do Holocausto e atividades pró-nazistas, embora crimes desse tipo não sejam incomuns.