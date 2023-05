Enviado chinês visitará Ucrânia na terça-feira e quarta-feira

O emissário chinês Li Hui, representante especial do governo de Pequim para questões da Europa e Ásia e encarregado de discutir uma solução para a guerra na Ucrânia, visitará Kiev na terça-feira e quarta-feira, informou uma fonte do governo ucraniano à AFP.



"Estará em Kiev nos dias 16 e 17 de maio", afirmou a fonte, que pediu anonimato.



De acordo com o governo da China, Li Hui, ex-embaixador do país na Rússia, pretende discutir na Ucrânia, Polônia, França, Alemanha e Rússia "uma solução política para a crise ucraniana".



Um porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores afirmou na sexta-feira que a viagem de Li ilustra "o compromisso da China com a promoção da paz".



Li Hui será o diplomata chinês de maior escalão a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.



Pouco antes de deixar o posto de embaixador em Moscou, Li foi condecorado pelo presidente russo Vladimir Putin com a medalha da Ordem da Amizade.