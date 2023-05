A China condenou um cidadão americano de 78 anos à prisão perpétua por espionagem, anunciou o Tribunal Popular Intermediário de Suzhou (leste) nesta segunda-feira (15).



John Shing-Wan Leung, portador de um passaporte americano e residente permanente em Hong Kong, "foi considerado culpado por espionagem, condenado à prisão perpétua e privado dos direitos políticos pelo resto da vida", informou o tribunal em um comunicado.



As autoridades de Suzhou "adotaram as medidas necessárias de acordo com a lei" contra Leung em abril de 2021, afirma a nota, sem revelar a data exata da detenção do americano.



O tribunal não revelou mais detalhes sobre as acusações.