Líder da oposição tailandesa quer ser o próximo primeiro-ministro do país

O líder da oposição pró-democracia da Tailândia, Pita Limjaroenrat, afirmou nesta segunda-feira (15) que está "disposto" a ser o próximo primeiro-ministro, um dia após as eleições legislativas vencidas por seu partido 'Move Forward'.



Ele reivindicou a vitória de seu movimento progressista, que supera o Pheu Thai, o outro partido da oposição, com o qual deseja formar uma coalizão para assumir o poder e suceder o atual governo, que é favorável ao exército.



"Sou Pita Limjaroenrat, o próximo primeiro-ministro da Tailândia", declarou o candidato reformista, 42 anos, em uma entrevista coletiva em Bangcoc. "Estamos prontos para formar o governo", insistiu, antes de prometer ser "um primeiro-ministro para todos".



Ele disse que conversou com Paetongtarn Shinawatra, o líder do Pheu Thai, sobre formar uma coalizão de seis partidos que ocuparia "309" das 500 cadeiras da Câmara Baixa.



O partido 'Move Forward', autoproclamado como a voz da geração mais jovem, recebeu mais de 14 milhões de votos, superando o Pheu Thai (10,8 milhões), o que representou uma grade derrota par ao atual governo, apoiado pelos militares e formado após o golpe de Estado de 2014.



As eleições foram marcadas pelo índice recorde de participação, de mais de 75%, em um cenário de crescimento econômico lento e retrocesso das liberdades fundamentais.