Ucrânia celebra 'primeiro sucesso" na ofensiva nas proximidades de Bakhmut

O exército ucraniano celebrou nesta segunda-feira (15) o "primeiro sucesso" de sua ofensiva nas proximidades da cidade de Bakhmut, leste do país, a batalha mais longa e violenta do conflito com a Rússia.



"O avanço de nossas tropas na zona de Bakhmut é o primeiro sucesso da ofensiva para defender a cidade, que os russos tentam tomar desde meados do ano passado", afirmou o comandante das tropas terrestres ucranianas, Oleksandr Sirski, citado pelo ministério da Defesa.



Rússia e Ucrânia reivindicam avanços na região de Bakhmut, epicentro dos combates há vários meses.



As expectativas sobre a contraofensiva de primavera (hemisfério norte, outono no Brasil) da Ucrânia aumentam, mas o presidente Volodimir Zelensky afirmou na quinta-feira que o exército do país precisava de mais tempo para iniciar o projeto.