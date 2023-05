O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou ter uma "clara vantagem" sobre seu rival Kemal Kiliçdaroglu enquanto a contagem de votos se desenrola nesta segunda-feira (15, noite de domingo no Brasil), embora tenha dito estar preparado para um segundo turno, se necessário.



"Ainda não sabemos se a eleição será concluída no primeiro turno, mas se o povo nos levar para um segundo turno, também respeitaremos isso", disse Erdogan a seus seguidores, acrescentando que sua aliança conservadora governista conquistou uma "maioria" no Parlamento.