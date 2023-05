Policial mata quatro colegas a tiros em delegacia no Ceará

Um inspetor da Polícia Civil do Ceará matou a tiros, neste domingo (14), quatro colegas na delegacia em que trabalhavam, informaram as autoridades.



O incidente ocorreu na madrugada de domingo na Delegacia Regional da Polícia Civil em Camocim, segundo uma nota publicada pela força em sua conta no Instagram.



O suspeito, que estava de folga, fugiu em uma viatura após cometer o crime e se entregou posteriormente em um quartel da Polícia Militar, afirmou um funcionário da Secretaria de Segurança do município ao G1.



As autoridades estão investigando a motivação do crime, pelo qual a Prefeitura de Camocim, cidade localizada a 354 quilômetros de Fortaleza, a capital do Ceará, decretou três dias de luto.