O presidente ucraniano Volodimir Zelensky chegou neste domingo (14) à noite a Paris para uma visita e jantar de trabalho com seu contraparte francês Emmanuel Macron, verificaram jornalistas da AFP.



Zelensky foi recebido na base aérea de Villacoublay, no sudoeste de Paris, pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne e a chefe da diplomacia Catherine Colonna, e está previsto que se dirija em seguida ao palácio presidencial para se reunir com Macron e discutir a situação na Ucrânia, segundo o Eliseu.