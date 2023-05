Extrema direita monarquista francesa se mobiliza em Paris após aprovação judicial

Cerca de 500 manifestantes de extrema direita marcharam neste domingo (14), em Paris, depois que um tribunal revogou a proibição policial da concentração, apesar da ordem do governo de restringir as manifestações de grupos dessa tendência política.



Convocada pela Action Francaise - um dos grupos monárquicos históricos da França -, a marcha homenageou Joana d'Arc, que liderou os franceses a uma famosa vitória sobre os ingleses no século XV. Ela é venerada por muitos dos movimentos de extrema direita franceses.



A maioria dos participantes eram homens, alguns com boina, ou bracelete da cor da bandeira francesa.



Eles caminharam da histórica Ópera até uma estátua dourada de Joana d'Arc a cavalo, no centro de Paris, onde depositaram coroas de flores aos seus pés.



A manifestação se encerrou ao meio-dia.



Ontem, o tribunal administrativo de Paris decidiu que a manifestação não constituía uma incitação à desordem pública. Também foi permitida a celebração de um colóquio na capital, intitulado "França em perigo", ao qual compareceram cerca de 350 membros, sob forte vigilância policial, no mesmo dia.



"Defendemos o direito a nos manifestarmos de acordo com a legislação francesa", declarou o secretário-geral do grupo, Olivier Perceval.



Segundo Perceval, a manifestação anual foi proibida apenas em duas ocasiões: pelos alemães, durante a Segunda Guerra Mundial; e a segunda vez, após a profanação de um cemitério judeu, em 1990.