O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitará a França na noite deste domingo (14) para se reunir com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, após sua passagem pela Itália e pela Alemanha - disseram diferentes fontes à AFP.



Esta é a segunda visita do chefe de Estado ucraniano a Paris desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Foi recebido em 8 de fevereiro pelo presidente Macron, juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz.