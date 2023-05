Zelensky pede a chanceler alemão apoio na entrega de aviões de combate

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu ao chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim, neste domingo (14), que apoie os esforços de vários aliados de Kiev para a entrega de aviões de combate para repelir a invasão russa.



"No momento, estamos trabalhando na criação de uma coalizão de aviões de combate", disse Zelensky.



"Também pedirei à Alemanha que apoie a Ucrânia nesta coalizão", acrescentou ele, em entrevista coletiva com Scholz, que até agora se recusou a entregar aviões diretamente a Kiev.



Scholz garantiu que a Alemanha apoiará a Ucrânia pelo tempo que for necessário e especificou que o apoio de seu país, incluindo armas, chegou até agora a 17 bilhões de euros (cerca de 18,5 bilhões de dólares, ou 91 bilhões de reais, na cotação atual).