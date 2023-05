Tomada de reféns em base de segurança termina em 13 mortos no Paquistão

Treze pessoas morreram no Paquistão durante uma noite de confrontos entre tropas paramilitares e combatentes desconhecidos que atacaram sua base e fizeram suas famílias como reféns - informou o Exército neste domingo (14).



Combatentes "bem equipados" invadiram a base da cidade de Muslim Bagh, na província de Baluchistão (sudoeste), e capturaram três famílias em um prédio residencial, relatou o Exército.



Os confrontos duraram da noite de sexta-feira até a manhã de sábado, disse o Serviço de Comunicações do Exército (ISPR).



Os seis invasores foram mortos, assim como seis membros das forças de segurança do Estado e um civil, de acordo com o ISPR.



Seis outras pessoas, incluindo uma mulher, ficaram feridas.



Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque, mas separatistas da etnia baluchi vêm lançando, há décadas, ofensivas contra o Estado nessa província.



Os talibãs paquistaneses também estão ativos na região.