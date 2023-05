Suposto ataque jihadista mata 33 civis em Burkina Faso

Trinta e três civis morreram na quinta-feira em um suposto ataque de jihadistas no oeste de Burkina Faso, anunciou neste sábado (13) o governador da região de Boucle du Mouhoun em um comunicado.



"Na noite de quinta-feira, 11 de maio, por volta das 17h00 (14h00 de Brasília), a comunidade de Youlou, no departamento de Tcheriba, província de Mouhoun, sofreu um covarde e bárbaro ataque terrorista", disse Babo Pierre Bassinga, e relatou que o balanço era de "33 pessoas mortas".



Fontes locais confirmaram a presença de agressores "fortemente armados" que estavam "a bordo de motocicletas" e dispararam "indiscriminadamente" contra as vítimas, que foram enterradas na sexta-feira.



Moradores de Cheriba também afirmaram que três pessoas ficaram feridas por tiros.



O governador convocou o povo a "intensificar a vigilância e buscar a colaboração das forças de combate para alcançar uma vitória total contra o terrorismo, o retorno definitivo à paz e à segurança na região".



Burkina Faso, palco de dois golpes militares em 2022, está preso em uma espiral de violência jihadista desde 2015, que começou no Mali e Níger anos antes e se estendeu além de suas fronteiras.



A violência já custou mais de 10 mil vidas nos últimos sete anos - entre civis e soldados - de acordo com ONGs, e deixou mais de dois milhões de deslocados.



O estado de emergência, em vigor desde março em oito das treze regiões do país, foi prorrogado na sexta-feira por mais seis meses pela Assembleia Legislativa de Transição.