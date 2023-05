Presidente ucraniano anuncia chegada à Alemanha para visita

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (13) à noite que chegou a Berlim, vindo de Roma, para realizar sua primeira visita à Alemanha desde o início da invasão russa.



"Já em Berlim", escreveu no Twitter, acrescentando que sua visita será dedicada a uma entrega de armas "muito importante" a seu país, em particular "sistemas de defesa antiaérea", assim como à "reconstrução" da Ucrânia.



O governo alemão anunciou no sábado que está preparando um novo plano de fornecimento de armas para a Ucrânia no valor de 2,7 bilhões de euros (cerca de 14,4 bilhões de reais).



O plano inclui, em particular, 30 tanques Leopard 1, numerosos veículos blindados, drones, sistemas de defesa antiaérea, mísseis e munições.



A agenda detalhada da visita do chefe de Estado ucraniano ainda não foi confirmada oficialmente, mas de acordo com vários meios de comunicação alemães, ele deve se encontrar na manhã de domingo com o chanceler Olaf Scholz e o presidente Frank-Walter Steinmeier.



À tarde, deve ir a Aachen para receber o Prêmio Carlos Magno, que é concedido anualmente a uma personalidade por sua contribuição para a unificação europeia.



Zelensky viajou para a Itália no sábado para se encontrar com o papa Francisco e a primeira-ministra Giorgia Meloni no Vaticano.