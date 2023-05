Síria prolonga por três meses acesso de ajuda humanitária pela Turquia

O governo sírio estendeu por mais três meses o acesso da ajuda humanitária procedente da Turquia para as áreas controladas por rebeldes, através de duas passagens de fronteira - disse um representante das Nações Unidas neste sábado (13).



O ministro sírio das Relações Exteriores transmitiu a decisão de "permitir que a ONU continue usando os cruzamentos de Al Ra'ee e Bab al-Salam por mais três meses", informou o porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, Eri Kaneko, à AFP.



Em 2014, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU aprovou um mecanismo para usar quatro pontos de cruzamento de fronteira para entregar ajuda humanitária em áreas rebeldes localizadas no norte e noroeste da Síria, onde vivem mais de quatro milhões de pessoas.



No entanto, sob pressão da Rússia, apenas o ponto de Bab al Hawa, que faz fronteira com a Turquia, tem estado em operação desde 2020.



Após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro, ONGs e opositores criticaram a lentidão na chegada da ajuda da ONU a essas áreas, onde a população já vivia em condições difíceis antes da tragédia.



Pouco depois, Damasco aceitou que a ONU usasse outros dois pontos de cruzamento de fronteira com a Turquia, primeiro para transportar tendas, cobertores e medicamentos contra a cólera. Essa autorização expirava no sábado, 13 de maio.



Segundo a ONU, a Síria precisa de pelo menos US$ 15 bilhões para se recuperar do forte terremoto que matou quase 6.000 pessoas no país.



Além disso, a Síria é cenário de uma guerra civil desde 2011 que deixou meio milhão de mortos, milhões de desalojados e dividiu o país.