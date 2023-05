Dados de satélite sobre a seca mostram melhora na Europa, exceto na Espanha

Os dados de satélite do programa europeu Copérnico analisados pela AFP na sexta-feira (12) revelam que a seca dos solos na Europa é muito menos acentuada do que há um ano, embora a situação esteja muito deteriorada na Espanha.



O indicador se refere à seca dos solos analisáveis por satélite, e não ao estado das camadas freáticas, que registram níveis historicamente baixos na Espanha e na França nesta época do ano.



Entre 21 e 30 de abril de 2023, 27,68% do território estudado pelo serviço europeu Copérnico [Europa e costa mediterrânea] estava em situação de seca, indicou o Observatório Europeu da Seca (EDO).



Sua expansão é estável em relação aos dez dias anteriores (27,52%, de 11 a 20 de abril), mostraram os dados.



O EDO também revelou que a situação melhorou em relação ao mesmo período de 2022, quando em torno de 47% dos territórios estudados registravam seca.



Esta imagem em escala do continente revela grandes disparidades entre os países.



Na Espanha, que enfrenta uma das piores secas de sua história recente, os dados são muito menos favoráveis. No mês passado, a península ibérica sofreu um dos cinco maiores episódios de seca desde que o EDO começou a registrar dados em 2012.



Em torno de 79,48% do território espanhol sofreu com secas no período estudado; 64,94% estava em situação de déficit de umidade do solo; e 14,54%, em estado de alerta.



Na quinta-feira (11), o governo espanhol anunciou um pacote de medidas de quase 2,2 bilhões de euros (em torno de US$ 2,4 bilhões, ou quase R$ 11,8 bilhões) para enfrentar essa situação, que têm graves consequências no setor agrícola.



Do total de 2,19 bilhões de euros, pelo menos 1,4 bilhão de euros serão destinados, principalmente, para aumentar a disponibilidade de água, e outros 780 milhões de euros, para ajudar agricultores e pecuaristas, informou o governo.