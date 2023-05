Singapura registra temperatura mais alta em 40 anos

Singapura registrou neste sábado (13) sua temperatura mais alta em 40 anos, de acordo com as autoridades, enquanto uma excepcional onda de calor atinge grande parte do sul e do sudeste da Ásia.



A temperatura do sábado, de 37°C, foi a mais alta deste ano, e iguala o recorde de um pico registrado em abril de 1983, informou a Agência Nacional do Meio Ambiente (NEA) no Facebook.



"Espera-se que as condições atuais continuem amanhã", acrescentou a mesma fonte.



Maio costuma ser um dos meses mais quentes do ano, segundo a NEA.



Algumas escolas flexibilizaram as normas sobre uniformes, devido ao calor nos últimos dias, noticiou a emissora local Channel News Asia.



Na semana passada, o Vietnã registrou uma temperatura recorde de 44,1°C. A companhia elétrica estatal alertou que o sistema nacional estaria sob tensão neste verão, devido às ondas de calor previstas.



