Pelo menos duas pessoas morreram neste sábado (13), incluindo uma adolescente de 15 anos, em um bombardeio russo sobre a cidade de Kostiantynivka, a cerca de 25 quilômetros de Bakhmut, no leste da Ucrânia - informou a Promotoria em Kiev.



"As forças de ocupação da Federação Russa voltaram a bombardear Kostiantynivka", diz o comunicado, acrescentando que dez pessoas ficaram feridas no ataque.