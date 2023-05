Exército russo anuncia avanço sobre cidade ucraniana de Bakhmut

A Rússia anunciou neste sábado (13) que suas forças ainda estavam avançando para dentro da linha de frente de Bakhmut e que assumiram o controle de uma área nessa cidade do leste ucraniano.



"Na direção de Donetsk, destacamentos de assalto liberaram um quarteirão na parte noroeste da cidade de Artemovsk", disse o Ministério da Defesa, que se referiu a Bakhmut usando seu nome em russo.



Na sexta-feira, a Ucrânia informou, por sua vez, que suas tropas avançam pela cidade.



O anúncio russo ocorreu depois que o chefe do grupo paramilitar Wagner, na linha de frente da ofensiva contra Bakhmut, acusou, também ontem, o Exército regular russo de fugir dos flancos da cidade, deixando suas forças expostas no centro.



Antes, o ministério havia relatado anteriormente uma nova mobilização de tropas ao norte da cidade, sugerindo uma possível retirada. Neste sábado, porém, garantiu que o Exército está apoiando as forças do grupo Wagner.



"As unidades das forças aéreas prestaram seu apoio aos destacamentos de assalto e imobilizaram o inimigo nos flancos", disse o comunicado ministerial.



Aviões e artilharia bombardearam tropas ucranianas perto de vários assentamentos na região de Donetsk (leste), da qual Bakhmut faz parte, acrescentou a mesma fonte.