Exército ucraniano diz 'avançar' em áreas ao redor de Bakmmut

O Exército ucraniano afirmou neste sábado (13) que "avança" em "algumas zonas" no entorno da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates contra as forças russas no leste do país.



"A operação defensiva na direção de Bakhmut continua. Nossos soldados estão avançando em algumas áreas da linha de frente, e o inimigo está perdendo equipamentos e tropas", disse o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksander Syrsky, no Telegram.



Mais cedo neste sábado, o governo alemão anunciou que prepara um novo plano de ajuda militar para a Ucrânia no valor de US$ 2,95 bilhões (cerca de R$ 14,5 bilhões).



Este seria o pacote de fornecimento de armas mais importante do país para a Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.



É outro sinal de que a Rússia está "destinada a perder e a se sentar no banco da vergonha histórica", afirmou Mikhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, afirmou que discutiu os próximos fornecimentos de armas com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"Prestei muita atenção à importância de dotar a Ucrânia de F-16 [aviões] e dos passos necessários para iniciar o treinamento de pilotos ucranianos", acrescentou.