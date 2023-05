Colômbia desarticula rede de tráfico de migrantes para EUA e Europa

Nove pessoas foram capturadas em diferentes cidades da Colômbia por suspeita de integrarem uma rede que traficava migrantes com documentos falsos para os Estados Unidos e a Europa, informaram autoridades nesta sexta-feira.



Os detidos, entre eles um ex-funcionário da Migración Colombia, cobravam de 4.000 (R$ 20 mil) a 5.000 dólares (R$ 25 mil) de cada estrangeiro, principalmente dominicanos, para que, por meio de trâmites fraudulentos, eles pudessem chegar a seus países de destino, segundo um boletim do Ministério Público (MP).



A entidade irá iniciar investigações pelos crimes de tráfico de migrantes, punido na Colômbia com até 12 anos de prisão, formação de quadrilha e suborno.



A operação foi realizada na última segunda-feira. Segundo o MP, a rede operava desde 2018 e produzia certidões trabalhistas falsas de uma suposta empresa de navegação americana, entre outros documentos fraudulentos. Vários imigrantes entraram nos Estados Unidos com a ajuda desta rede e permaneceram ilegalmente naquele país, acrescentou.



Mais de meio milhão de colombianos deixaram o país em 2022, segundo um relatório do Centro de Recursos para a Análise de Conflitos (Cerac). Em um país de 50 milhões de habitantes, este número é o mais alto desde o início dos registros, destaca o documento.