Elon Musk anunciou, nesta sexta-feira (12), a nomeação de Linda Yaccarino, até então diretora de publicidade do grupo NBCUniversal, como a nova CEO do Twitter, seis meses depois de ter comprado a rede social.



Enquanto Linda se concentrará, sobretudo, nas operações de negócios e em transformar o Twitter em um "app de tudo", chamado X, Musk ficará encarregado de design e novas tecnologias, informou o próprio, no Twitter.



