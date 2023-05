Os Estados Unidos realizarão "uma série de ações para reforçar (sua) postura defensiva no Golfo Pérsico", disse um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (12).



Esta decisão, cujos detalhes o Pentágono divulgará "nos próximos dias", visa responder à apreensão pelo Irã de embarcações comerciais na área, incluindo, no final de abril, um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall que se dirigia ao Estados Unidos.