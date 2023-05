Barco brasileiro apreendido com 1,5 tonelada de cocaína nas Ilhas Canárias

A polícia espanhola anunciou a apreensão de um barco pesqueiro com bandeira brasileira nas Ilhas Canárias. A embarcação, chamada Efésios 5-20, transportava 1,5 tonelada de cocaína escondida em um compartimento secreto na sala de máquinas. O barco foi levado pelas autoridades para o porto de Las Palmas.





Um vídeo divulgado pelas autoridades mostrou o momento em que o navio de 25 metros foi abordado em alto mar por uma lancha enviada do navio patrulha Condor. A tripulação, composta por seis pessoas, sendo cinco brasileiros e um venezuelano, foi detida pela polícia.





O nome Efésios 5-20 faz referência a uma passagem bíblica do Apóstolo Paulo, onde ele louva e agradece a Deus. Segundo a polícia, é comum que embarcações transportando drogas da América Latina transfiram suas cargas para outros navios no meio do oceano Atlântico, facilitando a chegada ao mercado europeu.





O Efésios 5-20 chamou a atenção das autoridades por estar muito próximo das ilhas espanholas, localizadas na costa noroeste da África.