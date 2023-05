Corpo de mulher encontrado em freezer de restaurante Arby's na Louisiana

O corpo de uma mulher foi achado dentro de um freezer em um estabelecimento da rede de fast-food Arby's, em Louisiana, nos Estados Unidos.



A vítima provavelmente trabalhava no local. Um colega de trabalho encontrou o cadáver ao abrir um dos refrigeradores, enquanto o restaurante estava em funcionamento e repleto de clientes. Leland Laseter, investigador da polícia de Nova Ibéria, adiantou que a morte pode ter sido acidental.



Ele afirmou que 'uma situação como essa é incomum, por isso estamos tomando precauções extras durante a investigação. Mas depois de processar completamente a cena do crime, adianto que isso não parece um homicídio, parece um acidente'.



Contudo, Laseter ressaltou que as evidências são preliminares e que 'nada está definido'. Funcionários da rede de fast-food foram ouvidos como parte da investigação inicial e alguns podem ser chamados novamente para depor. A identidade da vítima e a causa da morte ainda não foram confirmadas.