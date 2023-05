França anuncia libertação de dois franceses detidos no Irã

O Irã libertou dois franceses detidos neste país do Oriente Médio, anunciaram as autoridades de Paris nesta sexta-feira (12).



"Finalmente, livres. Benjamin Brière e Bernard Phélan poderão reencontrar seus parentes. É um alívio", tuitou o presidente Emmanuel Macron, que prometeu "continuar trabalhando para o retorno" dos outros quatro franceses presos no Irã.



Benjamin Brière, de 37 anos, foi preso em maio de 2020 acusado de espionagem, e o franco-irlandês Bernard Phélan, um consultor de turismo de 64 anos, em 3 de outubro de 2022, por atentar contra a segurança nacional.



Os dois homens, que sempre se declararam inocentes, foram libertados por razões humanitárias, já que seu estado de saúde piorou nos últimos meses. A chanceler francesa, Catherine Colonna, informou que eles receberam "atendimento médico depois que saíram da prisão".



De acordo com o site Flightradar24, um avião Falcon 900 da companhia Airlec, especializada em transporte médico, decolou de Mashhad (nordeste do Irã) às 8h20 (horário de Brasília) com destino ao aeroporto parisiense de Le Bourget, onde deverá pousar por volta das 15h00 (horário de Brasília).



Quatro franceses continuam detidos no Irã: Cécile Kohler e Jacques Paris, desde 7 de maio de 2022; Louis Arnaud, consultor de 35 anos, desde 28 de setembro; e uma quarta pessoa cuja identidade nunca foi divulgada.



Assim como a França, outros países europeus e defensores dos direitos humanos acusam Teerã de deter dezenas de estrangeiros sob acusações falsas, como parte de uma estratégia de tomada de reféns para obter concessões do Ocidente.