O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2023, em sintonia com as projeções dos economistas, após um aumento similar nos últimos três meses de 2022, anunciou nesta sexta-feira (12) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).



O PIB, no entanto, retrocedeu no final do trimestre, com uma queda de 0,3% no mês de março, após a estagnação em fevereiro e da alta de 0,5% em janeiro, também de acordo com o ONS.



O crescimento no primeiro trimestre "foi estimulado pelos setores de TI e de construção", mas a economia desacelerou devido às greves "na saúde, educação e administração pública", afirmou Darren Morgan, diretor de estatísticas econômicas do ONS, no Twitter.



A economia britânica, afetada por uma inflação que permanece ao redor de 10%, parecia condenada à recessão este ano, depois de escapar por pouco no fim de 2022. Mas as últimas projeções, incluindo a divulgada na quinta-feira pelo Banco de Inglaterra (BoE), são mais otimistas.



O BoE prevê um crescimento do PIB britânico de 0,25% para 2023 e de 0,75% para 2024.