Partes em conflito no Sudão assinam compromisso de regras humanitárias

As partes envolvidas no conflito no Sudão assinaram, nesta quinta-feira (11), um compromisso para permitir a assistência humanitária, em meio a diálogos para um cessar-fogo, informaram funcionários americanos.



Representantes do Exército e das forças paramilitares, que se enfrentam há cerca de um mês no país africano, assinaram o acordo na cidade saudita de Jidá, sobre uma "declaração de compromisso para proteger os civis no Sudão", disse um funcionário americano envolvido nas conversas.



Com este acordo, as partes se comprometeram, em termos gerais, a permitir a assistência humanitária, a restaurar a energia elétrica, o abastecimento de água e outros serviços básicos, a retirar suas forças dos hospitais e a permitir o "enterro digno" dos mortos.



As negociações continuam para a obtenção de uma nova trégua temporária que permita a chegada de ajuda, com uma proposta de cessar-fogo de dez dias, disse um funcionário americano, sob a condição do anonimato.