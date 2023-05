Equador encerra emergência sanitária por covid, que matou mais de 67 mil

O Equador anunciou, nesta quinta-feira (11), que deu por encerrada a emergência sanitária provocada pela pandemia de covid-19, que deixou mais de 67.000 mortos desde que foi declarada no país, em fevereiro de 2020.



O Comitê de Operações de Emergência (COE) nacional, ativado para enfrentar a pandemia, informou, em nota, que resolveu "adotar" a declaração da OMS da semana passada de suspender o alerta máximo, uma vez que a doença está controlada.



"Com grande esperança, declaro que a covid-19 não é mais uma emergência sanitária de alcance internacional", afirmou, na última sexta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.



O governo, que preside o COE, informou nesta quinta que o país, que tem 18,3 milhões de habitantes, soma quase 1,7 milhão de casos e 67.527 mortes.



O COE ativado pela pandemia foi declarado "encerrado", mas manteve a recomendação do uso de máscaras em hospitais, aglomerações, transporte público e locais fechados.



O Equador foi um dos primeiros focos do vírus na América Latina.



A emergência sanitária saiu do controle na cidade portuária de Guayaquil (sudoeste), onde os mortos se acumulavam nas casas, ruas e quartos de hospital por falta de capacidade nos necrotérios.