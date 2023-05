Biden e republicanos adiam negociação sobre teto da dívida dos EUA

As negociações entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes republicanos foram adiadas até o começo da próxima semana para que os assessores continuem trabalhando, informou a Casa Branca em nota publicada nesta quinta-feira (11).



Uma fonte próxima às reuniões entre os líderes democratas e republicanos disse que isso é positivo e que os diálogos avançam, mas a sexta-feira não seria o momento adequado para um encontro.



No entanto, o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, não concordou, acusando os democratas, inclusive o líder da minoria democrata do Senado, Chuck Schumer, de adiar o acordo.



"Biden e o senador Schumer estão estagnados no 'Não', não têm um plano, propostas de economia nem pistas", disse McCarthy à imprensa, pouco depois de a Casa Branca anunciar que os diálogos tinham sido adiados.



Biden "aparentemente não quer um pacto, ele quer o default da dívida", acrescentou.



Os dois partidos se mantêm fortemente divididos sobre o teto da dívida, com os republicanos insistindo em que Biden aceite cortar os gastos do governo em troca de apoiar o aumento da dívida antes de o país ficar sem dinheiro para pagar suas contas.