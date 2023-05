EUA confisca 13 domínios de internet do Hezbollah

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (11), a apreensão de 13 domínios na web controlados pelo Hezbollah, um importante grupo político e paramilitar do Líbano, indicando que eram operados por indivíduos e grupos sancionados que usavam registros de internet americanos.



O Departamento de Justiça informou que, entre os domínios bloqueados, está o site pessoal do número dois do Hezbollah, Naim Qasem; o principal site da Organização de Apoio à Resistência Islâmica, a organização de arrecadação de fundos do Hezbollah; e sites controlados pela Al Manar TV, do Hezbollah.



Aqueles que visitarem os domínios agora verão uma grande declaração em inglês e árabe que diz: "Este site foi confiscado", com os logotipos do FBI e do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.



O Departamento de Justiça afirmou que os sites estavam registrados em dois grupos com sede nos Estados Unidos, o Public Internet Registry e a Verisign Inc.



"As apreensões de domínios web hoje negam às organizações terroristas e seus afiliados fontes significativas de apoio e deixam claro que não permitiremos que esses grupos usem a infraestrutura americana para ameaçar o povo americano", disse o procurador-geral adjunto, Matthew Olsen, em um comunicado.



Os Estados Unidos designaram o Hezbollah como uma "organização terrorista estrangeira" em 1997.



