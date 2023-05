Jornalista que investigava feminicídios é assassinado no Caribe

O repórter Luis Gabriel Pereira, diretor do veículo de comunicação digital Notiorense, que se dedicava à investigação de casos de feminicídio, foi morto a tiros em uma área do Caribe colombiano (Norte), conforme denunciou o governo em 11 de maio. O ministro do Interior, Luis Fernando Velasco, expressou sua rejeição e profundo pesar pelo ocorrido em Cienaga de Oro, Córdoba, através de uma publicação no Twitter.





Em 9 de maio, Pereira, de 25 anos, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta enquanto trafegava em uma estrada. Um dos homens efetuou disparos à queima-roupa, conforme relatou a Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) em um comunicado.





A região onde o jornalista atuava é conhecida pela presença de grupos armados ilegais ligados ao narcotráfico, sendo a Colômbia o maior produtor de cocaína do mundo. Caso seja confirmado que o assassinato de Pereira tenha relação com seu trabalho jornalístico, ele se tornará o terceiro repórter morto nos últimos sete meses no país, de acordo com informações da FLIP.





A organização também menciona que outros dois casos recentes de jornalistas assassinados na mesma área continuam sem solução. A ONG Repórteres Sem Fronteiras classifica a Colômbia como o terceiro país mais perigoso para profissionais da imprensa na América Latina, ficando atrás apenas do México e do Brasil.