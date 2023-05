EUA e China renovam contato de alto nível, diz Casa Branca

Afastados desde o incidente do balão chinês em fevereiro, Estados Unidos e China renovaram o contato diplomático no mais alto nível - anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (11).



O conselheiro de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, reuniu-se esta semana em Viena com o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, informou o Executivo americano.



O contexto continua extremamente tenso entre as duas grandes potências, imersas em uma disputa diplomática e militar, assim como de rivalidade econômica e tecnológica.



Sullivan e Yi tiveram "discussões francas, substanciais e construtivas", acrescentou a Casa Branca.



Conversaram tanto sobre a "guerra da Rússia contra a Ucrânia" quanto sobre temas relacionados com o Estreito de Taiwan, os dois assuntos mais delicados da relação bilateral.



O governo Biden vem advertindo a China, repetidamente, contra qualquer ajuda militar à Rússia. Os Estados Unidos também estão preocupados com Taiwan, território reivindicado por Pequim.



Wang "expôs amplamente a posição solene da China" sobre Taiwan, anunciou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, acrescentando que ambos "concordaram em continuar fazendo um bom uso deste canal estratégico para a comunicação".



Este contato no mais alto nível quebra várias semanas de silêncio, ou quase, entre ambas as capitais.



Em fevereiro deste ano, as tensões entre China e Estados Unidos se intensificaram com o sobrevoo de balões chineses sobre o território americano. Os EUA tratam o caso como uma operação de espionagem, o que a China nega categoricamente.



Nesse contexto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, cancelou no último minuto uma viagem que faria à China.



A reunião em Viena reviverá as especulações sobre um próximo encontro entre Biden e o presidente chinês, Xi Jinping. Questionado sobre isso na quarta-feira (10), o presidente americano respondeu: "Há avanços".