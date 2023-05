OMS levanta alerta máximo global para surto de mpox

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quinta-feira (11) que a epidemia de mpox (anteriormente conhecida como "varíola dos macacos") deixou de ser uma emergência de saúde global, um ano após alertar sobre sua propagação.



A mpox "não representa mais uma emergência de saúde pública de alcance internacional", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva em Genebra, acrescentando que seguiu a recomendação do Comitê de Emergências da entidade.



Esse anúncio se dá exatamente uma semana depois de a instituição ter levantado o alerta máximo para a covid-19.



"Embora os alertas para mpox e covid-19 tenham terminado, a ameaça de novas ondas se mantém para ambos. Os dois vírus continuam circulando, e os dois continuam matando", advertiu Tedros.



Em maio de 2022, surtos de mpox começaram a ser registrados na Europa e nos Estados Unidos, fora das dezenas de países da África Central e Ocidental, onde a doença é endêmica há algum tempo.



O diretor-geral da OMS declarou uma emergência de saúde pública de alcance internacional em 23 de julho de 2022. Desde então, o número de casos diminuiu de forma significativa.



Houve "quase 90% de casos a menos nestes três meses, em comparação com os três meses anteriores", detalhou Tedros.



No total, já foram registrados mais de 87 mil casos, em 111 países, e a doença deixou 140 mortos, segundo o último balanço.



A doença é caracterizada por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais, ou na boca. Pode causar febre, dor na garganta, ou nos gânglios linfáticos.