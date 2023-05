Suprema Corte do Paquistão invalida prisão do ex-primeiro-ministro Imran Khan

A Suprema Corte do Paquistão anulou nesta quinta-feira (11) a prisão do ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, que provocou violentas manifestações de seus apoiadores em todo o país nesta semana e forçou o envio do exército.



"Sua prisão é inválida e todo o processo deve ser revisado", disse Umar Ata Bandial, presidente da Suprema Corte, ao ex-primeiro-ministro, cujos advogados interpuseram recurso contra a prisão, realizada na terça-feira por acusações de corrupção.



O político, de 70 anos, disse ao tribunal que foi "tratado como um terrorista".



Imran Khan perdeu o poder em abril de 2022, mas continua muito popular e espera voltar ao poder em breve.



Na quarta-feira, ele foi colocado em prisão preventiva por um período de oito dias, em relação a um caso de corrupção, por decisão de um tribunal especial da capital Islamabad. Sua prisão provocou manifestações violentas.



Nesta quinta-feira, as forças da segurança continuaram a patrulhar as ruas de todo o país e prenderam simpatizantes do ex-primeiro-ministro.



Nesse sentido, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu "calma" às forças de segurança paquistanesas e aos manifestantes a "absterem-se de toda a violência".



- Meses de tensão política -



Após meses de crise política, nos quais desafiou cada vez mais abertamente o exército, Imran Khan, um ator político-chave no Paquistão, foi preso na terça-feira em Islamabad.



A prisão provocou a revolta dos apoiadores de seu partido, o Pakistan Tehreek e Insaf (PTI, Movimento pela Justiça).



Milhares deles protestaram e protagonizaram confrontos com as forças de segurança. Incomum no Paquistão, os manifestantes atacaram símbolos do poder militar, acusando o exército de ajudar a remover Imran Khan do poder, o que os militares negam.



Pelo menos nove pessoas morreram em incidentes ligados às manifestações, segundo fontes policiais e de saúde.



Centenas de policiais ficaram feridos e mais de 2.000 pessoas foram detidas, principalmente nas províncias de Punjab e Khiber Pakhtunjua, segundo a polícia.



As forças de segurança responderam nos últimos dias aos manifestantes com gás lacrimogêneo e canhões de água.



As forças armadas alertaram para uma "reação severa" a qualquer novo ataque a instalações estatais e militares, e alegam que a responsabilidade recai sobre "um grupo que quer empurrar o Paquistão para uma guerra civil".



O Ministério do Interior também cortou o acesso de celulares à Internet e restringiu o acesso a redes sociais como Twitter, Facebook e YouTube, informou a agência nacional de telecomunicações.



As autoridades também fecharam escolas em todo o país e até os exames de fim de ano foram cancelados.