Paquistão mobiliza exército para conter protestos após detenção de ex-primeiro-ministro

Tropas paquistanesas foram mobilizadas nesta quinta-feira (11) na capital Islamabad, depois que a detenção do ex-primeiro-ministro Imran Khan provocou dois dias de protestos violentos.



O governo aprovou na quarta-feira o envio do exército a duas províncias, incluindo Punjab, a mais populosa, e capital para restabelecer a ordem.



A polícia afirmou nesta quinta-feira que os soldados já entraram na delicada "área vermelha" de Islamabad, onde ficam os edifícios do governo.



Khan foi detido na quarta-feira por um prazo inicial de oito dias por acusações de corrupção, após meses de crise política em que o chefe de Governo deposto desafiou o exército paquistanês.



A detenção revoltou os seguidores do partido 'Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), que entraram em confrontos com as forças de segurança em várias cidades e protestaram diante dos quartéis do exército.



Os simpatizantes de Khan acusam as Forças Armadas de orquestrar sua destituição do poder em abril do ano passado. Os militares negam qualquer participação.



Sete dirigentes do PTI foram detidos e acusados de promover protestos, informou a polícia de Islamabad.



Ao menos nove pessoas morreram em incidentes relacionados com os protestos, de acordo com fontes policiais e os hospitais.



