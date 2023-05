Secretária do Tesouro alerta para risco de 'default' da dívida dos EUA

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou nesta quinta-feira (11) que levar as negociações da dívida pública do país ao limite "pode causar custos econômicos significativos", depois que o ex-presidente Donald Trump pediu aos republicanos que adotem uma estratégia dura no tema.



Uma incerteza prolongada nas negociações para elevar o teto da dívida poderia provocar um inédito 'default' dos Estados Unidos, o que produziria uma "catástrofe econômica e financeira" com consequências mundiais, afirmou Yellen à margem de uma reunião ministerial do G7 no Japão.



Donald Trump pediu na quarta-feira aos republicanos que se recusem a elevar o limite da dívida dos Estados Unidos, o que provocaria o 'default' da dívida, caso o Partido Democrata do presidente Joe Biden não concorde em reduzir gastos.



Se o Congresso não aumentar a capacidade de endividamento, os Estados Unidos podem enfrentar um cenário de suspensão de pagamentos no próximo mês.