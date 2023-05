Polícia belga prende 30 pessoas em investigação de tráfico de drogas com ramificações na Espanha

A polícia belga prendeu 30 pessoas como parte de uma investigação contra uma rede internacional de tráfico de drogas, que também levou a sete buscas realizadas na Espanha, informou a Procuradoria da cidade de Antuérpia (norte) nesta quarta-feira (10).



No entanto, o escritório belga não informou se houve prisões nas operações realizadas no sul da Espanha.



Em nota, a Procuradoria de Antuérpia informou que a polícia belga descobriu em 2022 o uso de um restaurante naquela cidade, frequentado por cidadãos albaneses, para encobrir o tráfico de cocaína e haxixe, um derivado da maconha.



As investigações permitiram à polícia descobrir que a direção dessas operações estava a cargo de um cidadão espanhol residente em Bruxelas, a capital belga.



Por esse motivo, acrescentou a Procuradoria, as operações policiais realizadas na Espanha visavam familiares desse suspeito. Uma das operações em território espanhol se concentrou em um canteiro de obras, por suspeitas de lavagem de dinheiro.



As investigações também permitiram identificar o suposto fornecedor de documentos falsos (passaportes e carteiras de habilitação) usados pela rede de narcotráfico.