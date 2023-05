Espanha critica medidas trabalhistas de Meloni na Itália, que responde

O chanceler da Itália, Antonio Tajani, protestou nesta quarta-feira (10) contra as críticas da ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Díaz, às medidas trabalhistas tomadas pela chefe de governo italiana de extrema direita, Giorgia Meloni.



"É uma pena que a vice-primeira-ministra espanhola Yolanda Díaz se intrometa na vida política italiana emitindo julgamentos inaceitáveis sobre as decisões do governo", tuitou Tajani.



"As dificuldades eleitorais do seu partido não justificam insultar um parceiro e aliado europeu. Assim não se colabora", acrescentou o chanceler italiano.



Díaz, uma líder comunista que faz parte do governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez, acusou Meloni nesta quarta-feira de tomar medidas "contra os trabalhadores", que por sua vez inspiram o partido de extrema direita espanhol Vox.



Meloni "saiu em 1º de maio na Itália para promover um decreto de governo contra os trabalhadores", afirmou no Congresso a número três do governo de Sánchez.



Díaz também criticou o governo Meloni, o mais direitista da Itália desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por substituir a "renda cidadã", uma ajuda que beneficia milhões de pobres, por um "cheque de inclusão", com alcance mais limitado.



Uma medida que foi descrita como "provocação" pela oposição e sindicatos italianos.