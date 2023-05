Biden receberá o primeiro-ministro da Índia em junho para uma visita de Estado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para uma visita de Estado em 22 de junho, que reafirmará a "parceria profunda e estreita" entre os dois países, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira (10).



O comunicado destaca que a visita de Estado - o mais alto nível de recepção diplomática na Casa Branca - aumentará o "compromisso mútuo com uma região indo-pacífica livre, aberta, próspera e segura".



O convite chega enquanto Washington e Nova Délhi buscam reforçar seu apoio contra a crescente firmeza da China, apesar das crescentes preocupações com os direitos humanos e o retrocesso democrático na Índia, a nação mais populosa do mundo.



O governo de Modi foi acusado por opositores políticos e grupos de direitos humanos de usar a lei para perseguir e silenciar os críticos.



Esta será a primeira visita de Estado de Modi, que assumiu o cargo há dez anos, aos Estados Unidos. Ele já havia ido em 2021 à Casa Branca como parte da cúpula da aliança Quad, que inclui Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia.



O encontro também fortalecerá a "determinação compartilhada" de ambos os países para elevar a "parceria tecnológica estratégica, incluindo a defesa, a energia limpa e o espaço", continuou o comunicado.



"Os líderes discutirão maneiras de expandir ainda mais nossos intercâmbios educacionais e laços pessoais, bem como nosso trabalho conjunto para enfrentar os desafios comuns de mudança climática, desenvolvimento da força de trabalho e segurança da saúde", acrescentou a Casa Branca.