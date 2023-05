Ex-primeiro-ministro do Paquistão comparece a tribunal após detenção e protestos violentos

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan compareceu nesta quarta-feira (10) a um tribunal especial da capital Islamabad por acusações de corrupção, um dia após sua detenção inesperada, que provocou protestos violentos em todo o país.



A audiência aconteceu a portas fechadas, mas a imprensa local, que citou fontes sob anonimato, informou que os promotores pediram 14 dias de prisão preventiva para Khan.



A detenção aconteceu após meses de crise política e depois que o ex-chefe de Governo acusou os militares - que têm grande poder e influência no país - de envolvimento em um complô para assassiná-lo.



A polícia enfrentou simpatizantes do partido 'Pakistan Tehreek-e-Insaf' (PTI, Partido Paquistanês pela Justiça), de Khan, durante a terça-feira em todo o país.



A imprensa local informou que os confrontos deixaram dois mortos e a polícia divulgou um balanço de mais 900 detidos.



Os policiais usaram gás lacrimogêneo e jato d'água para dispersar os partidários de Khan que protestaram em Karachi e Lahore. Em Islamabad e na vizinha Rawalpindi, os manifestantes bloquearam várias estradas.



Em Peshawar, a multidão destruiu o monumento Chaghi, uma escultura com a forma de montanha que celebrava o local do primeiro teste nuclear do Paquistão.



A detenção de Imran Khan "aconteceu de acordo com a lei", declarou o ministro do Interior, Rana Sanaullah.



As autoridades ordenaram o fechamento as escolas em todo o país e restringiram o acesso às redes sociais.



A detenção de Khan foi determinada pelo principal órgão de luta contra a corrupção do país, o 'National Accountability Bureu' (NAB), "um organismo independente que não é controlado pelo governo", destacou o ministro do Interior.



O PTI convocou os simpatizantes para protestos nas ruas, mas a polícia advertiu que uma portaria em vigor proíbe aglomerações de mais de quatro pessoas e que a medida será aplicada com rigor.



O partido anunciou no Twitter que pretende contestar a detenção e informou que seus líderes devem comparecer à Suprema Corte do Paquistão.



Shah Mehmood Qureshi, vice-presidente do partido, pediu que os protestos continem "de maneira legal e pacífica" e condenou o tratamento da polícia aos manifestantes.



- Processo por corrupção -



"Imran Khan foi detido pelo caso Qadir Trust", informou a polícia de Islamabad em sua conta no Twitter, em referência a um processo por corrupção.



Khan foi destituído do poder no ano passado por uma moção de censura e tenta pressionar o frágil governo de coalizão a convocar eleições antecipadas até outubro.



O ex-primeiro-ministro enfrenta dezenas de processos judiciais, uma tática utilizada com frequência no Paquistão pelos governos para silenciar os opositores, de acordo com analistas.



A detenção aconteceu depois que Khan repetiu, no fim de semana durante um comício, que o general Faisal Naseer, comandante dos serviços de inteligência, está envolvido na tentativa de assassinato que o ex-premier sofreu em novembro de 2022.



Na segunda-feira, o exército fez uma advertência contra o que chamou de "acusações sem fundamento" de Khan.



O atual primeiro-ministro Shehbaz Sharif - que também foi acusado por Khan de envolvimento no ataque a tiros que provocou um ferimento em uma perna - disse que acusações sem provas "não podem ser permitidas e não serão toleradas".



Em Washington, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e do Reino Unido, James Cleverly, pediram respeito ao "Estado de direito" no Paquistão.